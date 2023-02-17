قال الناقد الرياضي، محمد الذايدي، إن فريق الهلال لعب بشجاعة أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي بطولةكأس العالم للأندية.

وأضاف أن الهلال كتب التاريخ بعد أدائه في هذه المباراة، وخرج من كأس العالم بفريق بطل أصبح حديث العالم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة 24 الرياضية.

وأكد أن الهلال مثل الأندية السعوديةوتطور الرياضة في المملكة، مضيفا أن من يحاول أن يقلل من شأن ما حققه الهلال لديه نقص في العقل، لافتا إلى أنه لم يسبق لريال مدريد أن أحرز فريق آخر في مرماه 3 أهداف، لكن الهلال تمكن من تسجيل هذه الأهداف.