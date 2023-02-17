قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الوزارة لا تحتاج تسويقا لشركة “أرامكو” فهي تسوق ذاتها.

وأضاف : حتى نحن في المملكة بشركة حكومية واحدة ومشغل واحد لا نحتاج إلى التسويق لأرامكو فهي شركة تسوق لذاتها من حيث الكفاءة والقدرة والربط بالعالم .

وتابع أن قدرة الشركة على التعاقد وبرامجها للتوطين وجميع ما قد يذكر يعمل معهم أفضل مزودي الخدمة وأفضل البائعين والمصنعين وحتى مع ذلك استغرقت مرحلتا ما قبل الهندسة والهندسة عامين وسنحقق الهدف بحلول عام 2027.

وواصل : نتحدث عن مليون برميل ، بكل الممكنات التي لدى أرامكو والسيولة المالية وصناعة القرارات ، مجلس واحد ، قرار واحد ، إدارة واحدة ، لا شركاء وبناء علاقات متينة مع المالك الذي هو كذلك مانح الامتياز وسيستغرق ذلك 7 سنين لإتمام ذلك فهل تعرفين مكانا على هذه الأرض سينتج مليون برميل؟ .