قال رئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي صباح، اليوم، إن الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الماضيين، أوحت وكأن هناك «ضغطة زر» في مكان ما.

وتابع خلال اجتماع أمني عقد اليوم:”متابعتي لما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي: هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟.

ولفت “ميقاتي” إلى أن الاجتماع الأمني اليوم سبقه بالأمس اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الأسبوع القادم في سبيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة من مصرف لبنان.

يذكر أن محتجين ومودعين، قاموا يوم أمس على إشعال النار في عدد من المصارف في أكثر من منطقة؛ تعبيراً عن سخطهم ضد إضراب المصارف والسياسات المالية المتبعة في بلادهم.