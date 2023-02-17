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الجمعة17 فبراير

وزير الإسكان: أسعار الوحدات في ضاحية فرسان تبدأ من 350 ألف

منذ 30 دقيقة
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وزير الإسكان: أسعار الوحدات في ضاحية فرسان تبدأ من 350 ألف
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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن أسعار الوحدات السكنية في أكبر ضاحية سكنية بفرسان بالرياض، تبدأ من 350 ألف ريال.

فيما قال محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان لبرنامج الراصد: “إحنا نبدأ من 350 وننتهي إلى أسعار على حسب المساحات والتصاميم ومسطحات البناء في كل الضواحي”.

وقال أحد المواطنين أن “أسعار الشقق في شمال الرياض، لا تقل عن مليون ريال، مهما كان حجمها”. فيما قال آخر : “كشقة ممكن سعرها من 500 لـ 800 ريال”، وأكمل آخر: “مليونين ونص للأحجام الصغيرة من الفلل” وأضاف ثالث : “أتوقع أن سعر الشقق في شمال الرياض فوق الثلاثة ملايين، لو في فيلا بمليون أنا بشتري”.

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