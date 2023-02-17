نشرت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لأفغانستان كارين ديكر، تغريدة عن النساء الأفغانيات أثارت السخرية.

وقالت ديكر القائم بالأعمال في البعثة الأمريكية إلى أفغانستان في قطر بتغريدتها على “تويتر”، إن “الأفغانيات بحاجة إلى سحر الفتاة السوداء للتغلب على حركة طالبان التي تحكم البلاد”.

لكنها كتبت أمس الخميس أخرى قالت فيها: “في بعض الأحيان تنحرف نوايانا لأننا لم نستمع بما يكفي أو لا نفهم حقًا تجربة الآخرين”.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية: “تندرج جهودي للاحتفال بالأمريكيين الأفارقة الشجعان الشهر الجاري ضمن هذه الفئة.. وأعتذر لأي شخص وكل من قد أسأت إليه أو آذيته”.