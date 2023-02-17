وثق مقطع فيديو رد فعل رئيس نادي النصر مسلي آل معمر على سؤال أحد المراسلين الصحافيين بشأن سبب عدم طلبهم حكام أجانب.

وقال المراسل لـ “آل معمر” : “ليش ما تطلبون حكام أجانب؟ .. ما عندكم فلوس؟!! ”

والتزم مسلّي آل معمّر الصمت ، ورفض الوقوف للرد على المراسل.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تمكن من التغلب على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن.