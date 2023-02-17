أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم مرانا اعتياديا ؛ استعدادا لملاقاة شباب الأهلي الإماراتي مساء الاثنين القادم ضمن الدور صمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 م.

وبدأ الهلال مرانه بتدريبات لياقية باستخدام الكرة ، كما طبق الجهاز الفني عددا من الجمل التكتيكية.

وواصل جوستافو كويلار وأندري كاريلو برامجهما العلاجية والتأهيلية في العيادة وصالة الإعداد البدني.

وشارك ميشايل ديلغادو في الجزء الأول من المران، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي وذلك لشعوره بألموفي الكتف.

وفرض المدير الفني رامون دياز مناورة فنية على جزء من الملعب.