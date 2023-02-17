تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشبان سعوديين استضافوا سائحاً ألمانياً وزوجته بطريقة عفوية وقدموا لهم القهوة.

ووثق الفيديو السائح الألماني وهو يقود سيارة، وفي طريقه عرض عليه شاب سعودي استضافته وتقديم القهوة له، فوافق مباشرة.

وأبان الفيديو، استقبال شاب السائح وزوجته، وقدم السائح للشبان السعوديين هدية عبارة عن كرتونة برتقال.