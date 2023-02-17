كشف الكاتب والمحلل الاقتصادي د.فهد بن جمعة عن الأثر الاقتصادي لمشروع “المربع الجديد” أكبر داون تاون حديث عالميًا الذي أعلن عن إطلاقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال “بن جمعة” خلال مداخلة على قناة السعودية أن الداون تاون يعني الكثير للمدينة فهي نقطة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية وهي التي تزيد من جودة الحياة تدعم العقار والإسكان.

وتابع أن المشروع سيكون له مضاعف اقتصادي كبير ليس فقط على الرياض بل على المملكة بأثرها، حيث سيكون هناك تقريبا 180 مليار ريال إضافة إلى إجمالي الناتج المحلي والوظائف المتوقعة قد تصل إلى 334 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وهذا سيكون له أثر وقيمة مضافة على الاقتصاد السعودي.