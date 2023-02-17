قال استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال بمدينة الملك سعود الطبية، موسى الخرمي، أنه يتلقون بلاغات سنوية لابتلاع الأطفال لأجسام صغيرة.

وأضاف أن مئات الحالات تأتي سنويا لأطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج 120 المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن أغلب الأطفال تبتلع عملات معدنية وبعضهم يتعرض للوفاة، مشددا على ضرورة التوعية بخطورة هذا الأمر وضرورة الانتباه للأطفال.

فيديو | استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال بمدينة الملك سعود الطبية د. موسى الخرمي: تردنا بلاغات سنوية لابتلاع الأطفال لأجسام صغيرة .. وبعض الوفيات تسبب بها الابتلاع#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/5FRX4gH9z8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2023