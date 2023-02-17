الملكية الفكرية: محمي العلامة التجارية لمدة 10 أعوام

كشف متحدث هيئة الملكية الفكرية أحمد المرشدي أن الهيئة تحمي العلامة التجارية لمدة 10 أعوام وتسقط في حال عدم تجديد مالكها .

وقال “المرشدي” أن العلامة التجارية يقصد بها الأشكال أو الأصوات أو الروائح التي تميز المنتجات أو الخدمات والأشكال التجارية يقصد بها حروف سواء كانت ملونة أو غير ملونة.

وتابع خلال حديثه على قناة العربية أن تقليد العلامات التجارية ليست ظاهرة في السعودية كما دعا ملّاك العلامات إلى تسجيلها لدى الهيئة.