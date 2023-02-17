أثار قرار حكم مباراة النصر والتعاون، فيصل البلوي، بشأن الهدف الثاني لفريق النصر الكثير من الجدل والانتقادات.

وأكد البعض رأى الكثيرون أن لاعب النصر البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كان في موقف تسلل عند تسجيل الهدف، ومنع الرؤية عن حارس التعاون، البرازيلي مايلسون دوس سانتوس.

واعتبر البعض أن الحكم ارتكب خطأ واضح باحتساب الهدف لصالح النصر، مؤكدين أنه كان ينبغي عليه أن يلغي الهدف.

وكان الحكم قد أوقف اللعب عدة دقائق بانتظار قرار غرفة تقنية الفيديو “VAR”، التي طالبت الحكم بمشاهدة اللعبة؛ ليقرر البلوي في النهاية احتساب الهدف لصالح النصر.