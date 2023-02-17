​​​​​​​تستعد المحكمة الاقتصادية في مصر غدا السبت، للنظر في دعوى شركة روتانا ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي تطالب فيها بإلزام الأخيرة، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه.

ويأتي التعويض بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019، مع الشركة لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات تتولى تنظيمها الشركة.

من جانبه قال المحامي حسام لطفي، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ملتزمة بعقدها مع شركة روتانا، وبالفعل انتهت من تصوير الألبوم الخاص بها، ومستعده لتقديمه لشركة روتانا لعرضه، وذلك بعد إنهاء الإجراءات مع الشريك الثالث بين الفنانة شيرين وشركة روتانا، وهو المنتج الأجنبي الخاص بالتنفيذ.

كما أعلن محامي شيرين عبد الوهاب، أنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.