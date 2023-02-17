عبر أحد الأطفال الذين فقدوا عائلتهم في زلزال تركيا عن أمنيته التي يرغب في تحقيقها.
وقال الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، أحمد عثمان، أن أمنية الوحيدة في أن يسكن في الكعبة مع أسرته، وفقا لما ذكره قناة mbc.
يذكر أن زلزال تركيا تسبب في مقتل العديد من القتلى والمصابين.
بعد فقده كل أفراد أسرته تحت الأنقاض في زلزال #تركيا..
ماهي الأمنية الوحيدة للطفل أحمد عثمان ذو ال٨ أعوام والتي تحدث عنها مع موفد mbc عوض الفياض ..@Awad_alfayadh#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/UfOtFTgpxZ
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 17, 2023
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