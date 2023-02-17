عبر أحد الأطفال الذين فقدوا عائلتهم في زلزال تركيا عن أمنيته التي يرغب في تحقيقها.

وقال الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، أحمد عثمان، أن أمنية الوحيدة في أن يسكن في الكعبة مع أسرته، وفقا لما ذكره قناة mbc.

يذكر أن زلزال تركيا تسبب في مقتل العديد من القتلى والمصابين.