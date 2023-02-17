أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال عن قائمة اللاعبين المغادرين إلى “قطر”؛ لخوض الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2022م.
وتضمنت القائمة ما يلي :
– عبدالله المعيوف
– محمد البريك
– خليفة الدوسري
– علي البليهي
– جوستافو كويلار
– سلمان الفرج
– عبدالله عطيف
– أوديون إيغالو
– لويسيانو فييتو
– صالح الشهري
– ياسر الشهراني
– عبدالله الحمدان
– ناصر الدوسري
– موسى ماريغا
– أندري كاريلو
– جانغ هيون سو
– محمد العويس
– محمد كنو
– سالم الدوسري
– حبيب الوطيان
– مصعب الجوير
– محمد القحطاني
– أحمد آل جبيع
– سعود عبدالحميد
– محمد الخيبري
– حمد اليامي
– ميشيل ديلغادو
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