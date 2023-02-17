أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال عن قائمة اللاعبين المغادرين إلى “قطر”؛ لخوض الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2022م.

وتضمنت القائمة ما يلي :

– عبدالله المعيوف

– محمد البريك

– خليفة الدوسري

– علي البليهي

– جوستافو كويلار

– سلمان الفرج

– عبدالله عطيف

– أوديون إيغالو

– لويسيانو فييتو

– صالح الشهري

– ياسر الشهراني

– عبدالله الحمدان

– ناصر الدوسري

– موسى ماريغا

– أندري كاريلو

– جانغ هيون سو

– محمد العويس

– محمد كنو

– سالم الدوسري

– حبيب الوطيان

– مصعب الجوير

– محمد القحطاني

– أحمد آل جبيع

– سعود عبدالحميد

– محمد الخيبري

– حمد اليامي

– ميشيل ديلغادو