مقتل 50 سورياً أثناء جمعهم الكمأة في هجوم داعشي

ذكرت “الإخبارية السورية” أن أكثر من 50 شخصاً قتلوا أثناء جمعهم الكمأة وذلك في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم “داعش” جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وأفادت وكالة “سانا” السورية، بأن المواطنين السوريين تعرضوا لهجوم بالرشاشات من قبل تنظيم “داعش”، جنوب مدينة تدمر، خلال جمعهم للكمأة وهي من أنواع الفطر، ما أسفرعن مقتل 4، بينهم امرأة، وإصابة 10 آخرين.

وكانت الاستخبارات الروسية قد أفادت قبل أيام بأن الولايات المتحدة اختارت في يناير الماضي 60 مسلحا لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا ورابطة الدول المستقلة، وأن تدريبهم يتم في قاعدة “التنف” بسوريا.