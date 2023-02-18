قال استشاري الجلدية وجراحة الجلد والتجميل المساعد، محمد الردادي، إن أجهزة التسمير أو تجفيف طلاء الأظافر وغيرها تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان خاصة لمن لديه تاريخ مرضي أو عائلي لسرطان الجلد بسبب ما تصدره من أشعة فوق البنفسجية.

وأكد أن هناك توصيات عالمية بتقنين استخدام الأجهزة التي تصدر الأشعة فوق البنفسجية للأغراض غير الطبية ، مضيفا أن هناك حاجة للتكاتف للحد من استخدامها، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على روتانا خليجية.

ولفت إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية تصنف خطر التعرض للإشعاع بأجهزة تجفيف طلاء الأظافر بأنه ضعيف، لكن المشكلة في الأشعة فوق البنفسجية التي تصدرها هذه الأجهزة.

وأضاف أن هناك توصيات باستخدام واقي الشمس قبل نصف ساعة من التعرض لأجهزة تجفيف الأظافر، وهو ما يقلل من خطر الإصابة الناتجة عنه، مشيرا إلى أن الأشعة الضارة في الشمس تكون مركزة في أوقات محددة وتأثيراتها على الأظافر والجلد مضر.

ونوه بأن مرضى الإكزيما والصدفية والبهاق يمكن أن يستفيدوا من أجهزة العلاج الضوئي لكن بطريقة مقننة وتحت إشراف الطبيب.

د. محمد الردادي – استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية: الأشعة الضارة في الشمس تكون مركزة في أوقات محددة وتأثيراتها على الأظافر والجلد مضر @DrMohamedRadadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YZx3Z6p8im — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 17, 2023

د. محمد الردادي – استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية: منظمة الغذاء والدواء الأمريكية تصنف خطر التعرض للإشعاع بأجهزة تجفيف طلاء الأظافر بأنه ضعيف.. لكن المشكلة في الأشعة فوق البنفسجية التي تصدرها هذه الأجهزة@DrMohamedRadadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EqFWznGYBf — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 17, 2023

د. محمد الردادي – استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية: هناك توصيات باستخدام واقي الشمس قبل نصف ساعة من التعرض لأجهزة تجفيف الأظافر .. وهو ما يقلل من خطر الإصابة الناتجة عنه @DrMohamedRadadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/V8dKugHpEt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 17, 2023

د. محمد الردادي – استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية: مرضى الإكزيما والصدفية والبهاق يمكن أن يستفيدوا من أجهزة العلاج الضوئي لكن بطريقة مقننة @DrMohamedRadadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BFiv1QE3EA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 17, 2023

د. محمد الردادي : أجهزة التسمير أو تجفيف طلاء الأظافر وغيرها تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان خاصة لمن لديه تاريخ مرضي أو عائلي لسرطان الجلد @DrMohamedRadadi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Hlv9E7JUdl — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 17, 2023