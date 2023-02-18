قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي “QIB”، عرض رسمي للاستحواذ الكامل على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

وانفتح ملاك نادي مانشستر يونايتد “عائلة غليزر” على فكرة بيع “الشياطين الحمر” في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة تقديم العروض أمام أي مستثمر يريد شراء نادي مانشستر يونايتد عند الواحدة فجرا، غدا السبت.

واتضح أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم بنسبة 100%”، دون تقديم أي تفاصيل عن المبلغ المقترح، والذي لا يمكن أن يصل إلى مبلغ قياسي قدره 6 مليارات يورو.