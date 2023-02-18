تدخل الأمهات بعض الأغذية البسيطة بجانب الحليب للرضيع بعد إتمامه الأشهر الـ 6 الأولى لضمان شعوره بالشبع، ولكن هذه العملية تتطلب الحذر الشديد حتى لا يتسبب الطعام في مشاكل صحية للرضيع.

ومن أبرز الأغذية الممنوعة عن الرضع خلال السنة الأولى: “العسل” الذي يحتوي على نوع من البكتيريا التي تسبب التسمم السجقي أو التسمم الممباري، وهي حالة قد يتمكن جسم الشخص البالغ من مقاومتها واحتوائها بسرعة، ولكن جسم الرضيع قد يعجز عن ذلك.

ويتهيج الجهاز الهضمي للرضيع من الأحماض الموجودة سواءً في عصائر الفواكه الطبيعية أو الصناعية (نكتار الفواكه)، ولكن القليل من العصائر الخفيفة مثل عصير العنب والتفاح لا يضر.

وتحتوي بعض أنواع السمك على مستويات عالية من مادة الزئبق الضارة، فضلاً عن أنه من الأطعمة التي تسبب التحسس عند الرضع، لذا يجب الحذر من تقديمها للرضيع، بينما يتسبب حليب البقر أو حليب الماعز أو بعض أنواع الحليب النباتية كحليب الصويا في تضرر كلية الرضيع، وهي من أكثر الأغذية التي يجب الحذر منها خلال سنته الأولى، كما يجب تجنب “الشوكولاته”، و”الحمضيات والتوت”.