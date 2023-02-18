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صورة نادرة عالية الجودة لبوابة أرامكو بالظهران
صورة نادرة عالية الجودة لبوابة أرامكو بالظهران
منذ 16 دقيقة
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