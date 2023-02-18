أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفر وظائف شاغرة عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحد للتوظيف (جدارات).

وأوضحت المسمى الوظيفي المطلوب:

1- طبيب مقيم، عدد الوظائف المخصصة للنساء 21.

2- طبيب مقيم، عدد الوظائف المخصصة للرجال9.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م وذلك من خلال الموقع