أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عن توفر وظائف شاغرة بينبع عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- مُمثل مشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال

2- مهندس استراتيجية الموثوقية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال موثوقية المصنع.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

١-ممثل مشتريات هنا

٢-مهندس استراتيجية الموثوقية هنا