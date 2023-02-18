أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عن توفر وظائف شاغرة بينبع عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- مُمثل مشتريات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال
2- مهندس استراتيجية الموثوقية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال موثوقية المصنع.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
١-ممثل مشتريات هنا
٢-مهندس استراتيجية الموثوقية هنا
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