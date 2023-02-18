كشفت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أمين الصندوق (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة، محلل وظيفي أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة العليان القابضة