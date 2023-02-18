كشف مقطع فيديو، لحظة اختطاف طفلتين بمركبة “توكتوك”، ومن ثم قتلهما شرق العاصمة بغداد، في جريمة هزت الشارع العراقي؛ حيث أوضح الفيديو، عملية استدراج الطفلتين من قبل صاحب “التوكتوك” في حي أور شرق العاصمة بغداد.

ومن جانبه، أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، على القبض على عصابة متهمة بخطف وقتل الطفلتين، لافتًا إلى أن العصابة مكونة من 3 أشخاص خطفوا وقتلوا طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية.

وأشار إلى أنه جرى مداهمة منازل المتهمين في منطقة حي أور شرقِ العاصمة بغداد والعثور على جثتي الضحيتين، وسلاح ناري ضُبط بحوزة المتهمين.