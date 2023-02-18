تعد النسخة رنج روفر سبورت واحدة من أشهر اصدارات شركة لاند روفر الشهيرة، والتي تقدم العديد من الطرازات القوية مثل النسخة ديفيندر، وقرينتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام إيفوك، و ديسكفري.

وتضم السيارة الرياضية رنج روفر سبورت موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيكي، يعمل بقدرات الدفع الكلي التي تتمتع بها السيارة، مع تقنية أوتوماتيكية الحركة، بينما تستخد محرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3000 سي سي.

ويستطيع محرك السيارة صاحب الـ 6 اسطوانات، ضخ قوة اجمالية بلغت 340 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، بينما تستغرق رنج روفر سبورت 2023 مدة زمنية قدرها 7.2 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0.

وتتضمن السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 عدة تجهيزات منها، مكيف هواء اوتوماتيكي، خاصية التحكم في السرعة، ومتابعة ضغط الاطارات، ودخول السيارة بدون مفتاح “بصمة”، زر تشغيل المحرك، فرامل يد الكترونية، فيما يبلغ سعر السيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 في المملكة نحو 470 ألف و663 ريال.