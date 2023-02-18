كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس مراقبة المشروع، مسؤول ما قبل الجائزة، عالم هيئة التدريس، المجهر الإلكتروني، كبير العلماء، قائد برنامج الاستدامة، وغيرها من الوظائف.

وأشارت الجامعة، إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة عبر موقع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية