أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي أن قطاع الإسكان يحظى بدعم كبير من قيادتنا لرفع نسبة تملك الأسر السعودية وذلك من خلال ‎ضاحية الفرسان أكبر الضواحي السكنية العصرية المتميزة في المملكة.

وقال البطي :” الشركة الوطنية للإسكان تعمل كمطور وطني يعمل بشراكة وتمكين المطورين من القطاع الخاص نحو تطوير مجتمعات عمرانية مكتملة الخدمات سواء في تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة مع الأخذ في الاعتبار نواحي جودة الحياة”.

وأضاف ” نجحنا اليوم في تمكين القطاع الخاص بشقيه سواء التطوير العقاري أو التمويلي للعمل على مشاريع ونجحنا بفضل الله حتى وصلنا اليوم لما يقارب ٥٠ ألف وحدة سكنية “.