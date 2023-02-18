أكدت وسائل إعلام، اليوم السبت، على العثور على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو تحت أنقاض أحد المباني في الجنوب التركي، بعد 12 يوماً على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر السادس من الشهر الحالي.

وأعلن مراد أوزون محمد، وكيل أعمال اللاعب المفقود، اليوم السبت، أنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في هطاي، مضيفًا: “إنه في الوقت الحالي لا يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض، بعد أن عثر على هاتفه”.

وكشف مدير نادي هاتاي سبور أن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.