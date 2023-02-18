كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المسافرين لا يمكنهم حالياً استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، وذلك وفقاً لشروط المادة «73» من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.

وتنص المادة الـ«73» على أنه ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد بأن ترد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في السعودية.

فيما تنص المادة على أنه يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في السعودية، وعلى الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين، ويجوز للسياح الذين يثبتون أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو، أن يقدموا إلى مقدم الخدمة المعتمدة طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة عن السلع التي اشتروها في السعودية ولن تستعمل فيها وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول المجلس.

ويجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدم الخدمة المفوض خلال وجوده داخل المملكة ، في حين يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.

وأبانت الهيئة أنه في حالات الموافقة على طلب السائح، ستقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة، ومن خلاله يقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة، وفي حالة عدم استيفاء معايير الأحقية في ما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة إلى السياح.