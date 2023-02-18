نصح عبد العزيز المهباش كاتب موارد بشرية المتقدمين للوظائف بعدم وضع صورهم الشخصية في “السيرة الذاتية” حتى يوجه العين لخبراته وليس على شكله لافتاً إلى أن معايير الجمال والشكل نسبية فليس كل ما يراه الأشخاص جميلا يراه الآخرون كذلك.

وقال المهباش :” نظام العمل لدينا يمنع التمييز في التوظيف على أساس “المظهر”؛ لكن من الصعب إثبات المخالفة، وإذا استطاع الشخص إثبات رفضه من الوظيفة بسبب المظهر وهنا يكون في عقوبات رادعة قد تصل للإغلاق”.

وأضاف ” التمييز في التوظيف على أساس “المظهر” موجود أكثر في القطاع الخاص، ويعاني منه أكثر “النساء” خاصة بين المنقبات والمحجبات”.

وتابع” المهارات والقدرات قد تكون أهم من الشهادات فمعرفة الأشخاص في الأمور التقنية وبعض البرامج والقدرات الأخرى مهمة جدا في سوق العمل اليوم ويجب تنميتها ”