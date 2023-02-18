كشفت مصادر اليوم السبت عن مصير الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي، الذي ضمه النصر إلى صفوفه على سبيل الإعارة في يناير الماضي؛ من المشاركة مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال الصحفي البرازيلي فيني كاساغراند عبر حسابه في موقع “تويتر” : يبدو أن رحلة روسي إلى السعودية “ستذهب سدى”حيث أن النصر لا ينوي الاستعانة بحارس المرمى حتى نهاية الموسم لأنه غير راضٍ عن مستوى الحارس.

وتعاقد النصر مع أوغستين مؤقتا بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا أمام الشباب ، حيث أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت لأوسبينا، إصابته بكسر في إحدى عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

وأعلن النصر تعاقده رسميا مع أوغستين روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى 30 يونيو المقبل.