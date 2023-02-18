أكد المحامي محمد الضبعان، أن أكثر من يعطل توزيع الميراث هو الأخ الأكبر، وسوء الظن المعطل الأكبر.

وقال محمد الضبعان، خلال برنامج “النقطة العمياء” عبر قناة “السعودية”، أن الأخ الأكبر يعتقد أنه الخليفة لوالده ويبدأ في ممارسة أعمال الوالد ويعطل التركة ظنًا منه أنه يفيد سواء بحسن نية أو بسوء نية.

وأشار إلى أن أصغر طفل وإن كان قاصرا هو مثل أكبر أخ في العائلة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، والتعطيل إشكالية كبيرة قد تؤدي لدخول المعطل في شق جنائي، مضيفًا أن التركات ليست خصومة أو نزاع.