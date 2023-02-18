تقدم زوج مصري برفع دعوى قضائية ضد زوجته، اتهمها بسرقة أموال خاصة بعمله كان يحتفظ بها في منزله، ومنحها لبعض أقاربها انتقاماً منه.

وقال الزوج في دعواه أن زوجته سطت على مبلغ 800 ألف جنيه خاصة بعمله كان يحتفظ بها في منزله، ومنحتها لبعض أقاربها انتقاماً منه

وأضاف “حصلت على قرار تمكين وطردتني من منزلي، وهددت بإشعال النيران فيه حال محاولتي دخوله، أخشى على نفسي والطفلين من تصرفاتها”.

وأشار إلى أنه قدم المستندات التي تثبت عنفها ضده، بعد أن دمرت حياته، ولاحقته بالتهديدات، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننهما.