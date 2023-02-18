استدعت شركة “تسلا” 362.758 مركبة مجهزة ببرنامج الشركة التجريبي لمساعدة السائق، في الولايات المتحدة.

وأوضح إشعار الاستدعاء إن “تسلا” ستقدم تحديثاً للبرنامج “أونلاين” للسيارات لمعالجة المشكلات”.

ويسبب العيب في نظام “FSD Beta”، حدوث أعطال من خلال السماح للمركبات المتأثرة بما يلي: “التصرف بشكل غير آمن حول التقاطعات، مثل السفر مباشرة عبر تقاطع أثناء وجودك في حارة انعطاف فقط.

أو الدخول في تقاطع يتم التحكم فيه بعلامة التوقف دون التوقف تماماً، أو تجاوز تقاطع مروري أثناء الإشارة الصفراء الثابتة دون توخي الحذر اللازم”، وفقاً لتقرير استدعاء السلامة على الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.