قدم المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، حلولًا لأصحاب التخصصات التي أُغلقت بسبب عدم حاجة سوق العمل لها.

وقال عبداللطيف الحمادي، عبر برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، أنه أصبح بإمكان الفرد دراسة أي تخصص آخر في أي وقت بغض النظر عن العمر، وهناك دورات تدريبية كثيرة وأكاديميات متخصصة.

وأكد المستشار التربوي، أن أصحاب التخصصات تلك قد يدخلون المهارات الحديثة ويطورون من تلك التخصصات، لافتًا إلى أن وزارة التعليم ومدارس التعليم العام تقدم بعض الدورات والتهيئة للطلاب لاختيار التخصص المناسب والمطلوب بسوق العام، مضيفًا أن التخصصات التقنية هي أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

#من_السعودية | حلول لأصحاب التخصصات التي أُغلقت بسبب عدم حاجة سوق العمل لها. #قناة_السعودية pic.twitter.com/lt2JcNpUlv — قناة السعودية (@saudiatv) February 18, 2023