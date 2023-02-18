صرح البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق، بأن المدرب السابق للنادي رازفان لوشيسكو، قد قام بتغيير مركزه الأساس “محور 8”.

وقال إدواردو: “لدي الصفات للمشاركة في أكثر من مركز حتى في السعودية كان لدينا مدرب روماني -رازفان لوشيسكو- كنت أعلم بأنه سيغير مركزي”.

وأضاف: “لعبت وسط الملعب والطرف ومركز 9 أيضا ثم وضعني محور”، مستكملا: “لعبت ظهير أيمن حيث تعرض زميلي للإصابة وكنا في النهاية ولاحظت أثناء المباراة أنه لا أحد يمكنه اللعب هناك ذهبت تلقائيا ثم شاهد المدرب ذلك ولم يتحدث بشيء”.

وتابع: “طوال 5 سنوات في الهلال لعبت بطرق مختلفة لعبت محور ومهاجم ثاني، وفي مباراة واحدة أشركني في 5 مراكز، ولعبت حتى كظهير ايمن”.