أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم السبت، وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن باليمن.

وأوضح البرنامج السعودي أن الدفعة الثالثة تتضمن 45000 طن متري من الديزل و30,000 طن لتري من المازوت.

وتسهم هذه الدفعة في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء، لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وقع في 29 سبتمبر 2022م، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي، لتوفير 250,000 طن متري من المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية الشقيقة.