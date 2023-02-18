قد تتسبب العوامل الوراثية والتوتر في تحول لون الشعر إلى اللون الرمادي (الشيب) في سن مبكرة.

ويحذر الأطباء من أنه في بعض الحالات، قد يكون الاندفاع المفاجئ للون الشعر الرمادي أو الأبيض علامة على مشاكل صحية أساسية.

وقد يكون سبب بعض هذه الأعراض نقصا بسيطا في الفيتامينات، ولكن في حالات نادرة، قد يكون الشيب المبكر علامة على أمراض القلب أو اضطرابات المناعة الذاتية أو حتى أورام المخ.

وأحيانا يكون مفتاح الحفاظ على لونك هو الحصول على مزيد من الشمس، حيث يلعب فيتامين (د)، دورا رئيسيا في تطوير الخلايا الصباغية.

ويعد مرض التصلب الحدبي اضطرابا وراثيا آخر يتسبب في تكوين أورام حميدة في الدماغ والعمود الفقري والعينين والرئتين والقلب والكلى، ويصيب المرض الوراثي واحدا من بين كل 6000 طفل مولود في أمريكا.

وفي حالة واحدة من كل خمس من هذه الحالات، يعاني الطفل المولود بالمرض من شلل الأطفال – بقعة بيضاء في الشعر لا تتطابق مع بقية الرأس.