علق الناقد الرياضي ماجد الأحمري على تغريدة مسلي آل معمر التي طالب فيها بحكام أجانب نخبة منتقدا الحكام الأجانب المغمورين.
وقال “الأحمري” في مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن مطلب مسلي هو مطلب للعدالة وأي نادي يهمه عدالة المنافسة سوف يشد على يد رئيس نادي النصر.
وانتقد الأحمري تصريح تاليسكا بفوز الهلال بالتحكيم ولكنه نظاماً لم يخطئ.
وأكد الأحمري أن النصر يحتاج إلى عدالة المنافسة لتحقيق الدوري هذا العام قائلاً : أوقفوا غربال وأشباه غربال وسيفوز بالدوري .
ماجد الأحمري ينتقد تصريح تاليسكا بفوز #الهلال بالتحكيم ويؤكد: أعطوا #النصر عدالة المنافسة وأوقفوا غربال وأشباه غربال وسيفوز بالدوري @hazimalghamdi88@malahmari9 #MBCinAweek pic.twitter.com/MqMr5TFgLC
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 18, 2023
ماجد الأحمري يعلق على تغريدة مسلي آل معمر منتقدا الحكام الأجانب وحازم الغامدي يتساءل: هل التغريدة ضغط على لجنة الحكام؟@hazimalghamdi88@malahmari9#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/cJzpJzQ2i8
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 18, 2023
صح لسانك للاسف عدالة المنافسة غير موجودة من سنين لدينا لوبي ازرق كما قال السويلم يتحكم في كل مفاصل الرياضه ويعملون في الخفاء