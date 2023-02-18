علق الناقد الرياضي ماجد الأحمري على تغريدة مسلي آل معمر التي طالب فيها بحكام أجانب نخبة منتقدا الحكام الأجانب المغمورين.

وقال “الأحمري” في مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن مطلب مسلي هو مطلب للعدالة وأي نادي يهمه عدالة المنافسة سوف يشد على يد رئيس نادي النصر.

وانتقد الأحمري تصريح تاليسكا بفوز الهلال بالتحكيم ولكنه نظاماً لم يخطئ.

وأكد الأحمري أن النصر يحتاج إلى عدالة المنافسة لتحقيق الدوري هذا العام قائلاً : أوقفوا غربال وأشباه غربال وسيفوز بالدوري .