أعلن شباب الأهلي الإماراتي، عن قائمة فريقه الأول المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الهلال، يوم الاثنين المقبل، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وفيما يلي قائمة شباب الأهلي الإماراتي المشاركة أمام الهلال بقيادة المدرب ليوناردو جارديم:

ماجد ناصر -حسن حمزة – علي عيسى صالح – جاسون ديناير -عزيزون جانيف -أحمد نور الله -سلطان علي البدواوي -عبد العزيز محمد – فيديريكو كارتابيا

يوري سيسار- جوستافو سيلفا -شيكنا دومبيا -عمر خربين -محمد مرزوق- أحمد عبدالله جميل -عبد العزيز هيكل- مروان فهد الوطني.

وليد عباس مراد -يوسف جابر ناصر -يحيى الغساني -عبدالله النقبي -عيد خميس عيد -حارب عبدالله -طارق أحمد محمد.