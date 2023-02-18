تم الحكم على رجل قام باغتصاب وضرب فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات حتى الموت قبل أن يقطع يدها، بالسجن 260 عاما في جنوب إفريقيا.

واختطف القاتل البالغ من العمر 57 عاما، ضحيته بينما كانت في طريقها إلى متجر للحلويات، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وقد وصف القاضي أفعاله بأنها “علامة للسلوك المفترس، بدافع حيواني وشهواني بحت”.

وشوه القاتل جثة ضحيته حيث تم العثور عليها ملقاة في تصريف مياه الأمطار على الطريق السريع في بلدة ووستر، في ويسترن كيب، جنوب أفريقيا، بعد 12 يوما من اختفائها.