كشفت امرأة متضررة من زلزال تركيا قصة وقوف فريق الإغاثة السعودي معها، بعد وقوع زلزال تركيا.

وقالت في حوار مع قناة “الإخبارية” أنها تعمل محامية خارج أنطاكيا، وعندما علمت بالزلزال توقفت الاتصالات والإنترنت، ووسائل المواصلات، وقطعت مسافة 50 كيلو متر سيرا على الأقدم حتى وصلت إلى أنطاكيا.

وأضافت أن فرق الإنقاذ كانوا خائفين من الدخول في البداية، ودخلت وحدها حتى تبحث عن عائلتها تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أنها استعانت بالفريق السعودي للإنقاذ لمساعدتها في البحث عن والدها .

وتابعت: “استجابوا لي مباشرة ووقفوا جانبي، وحاولوا تهدئتي، وقالوا لي نحنا بنتكفل فيكي، ما تخلوا عني ولا لحظة، أنا عم بقولهم أنتم ربعي”.