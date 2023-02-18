شكوى لإبعاد أو إيقاف رئيس نادي الهلال فهد بن نافل والمدير التنفيذي بالنادي فهد المفرج عن المشهد الرياضي، حيث ذكرت مصادر إعلامية بان بعد تحقيق الهلال فضية العالم أمام ريال مدريد وبعد انتهاء المشاركة العالمية تم تقديم شكوى ضد الرئيس والمدير التنفيذي لنادي الهلال.

وكتب الإعلامي المخضرم عبدالرحمن الجماز على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”: “بعد تحقيق الهلال -ثاني العالم – وفي يوم الوصول والاحتفال تم إرسال شكوى لإيقاف الرئيس فهد بن نافل وفهد المفرج!، ‏الفضية صعبة قوية”، وهو الأمر نفسه الذي أكده الزميل حامد القرني في تغريدة مماثلة للجماز.

وتنتهي إدارة فهد بن نافل بنهاية الموسم الحالي مكملًا الفترة النظامية 4 سنوات كرئيس لنادي الهلال، نجح خلالها في تحقيق إنجازات رياضية واستثمارية بالحصول على أكثر من 7 بطولات، اثنان منها قارية وثلاث بطولات متتالية للدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر السعودي، بالإضافة إلى بطولة ودية كأس لوسيل، والتأهل لمونديال أندية العالم لثلاث مرات حقق فيها مؤخرا الوصافة خلف ريال مدريد.

كما نجح ابن نافل، في جلب رعايات للنادي تخطت الـ 21 رعاية نجحت في تحقيق دخل تخطى المليار ريال، وذلك وفقا لما أعلنه عضو مجلس إدارة نادي الهلال، سلطان آل الشيخ، كعائد على قيمة ظهور شعاراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي والنقل التلفزيوني.

فهل تكون نهاية أحد أنجح رؤساء الأندية في تاريخ الرياضة السعودية عن طريق شكوى مقدمة أم يكون لابن نافل مع الإنجازات صولات وجولات؟.

•بعد تحقيق #الهلال آسيا ألغوا عقد لاعبهم العربي.

•بعد فضية العالم ( المؤلمة) لهم والوصول من المغرب تم تقديم شكوى على الرئيس والمدير التنفيذي بسبب موضوع اللاعب الذي عُوْقِب الهلال بمنع من التسجيل والغرامة المالية وإيقافه لمدة 4 أشهر.

•كل هذا للتغطية على مقطع المغنَّي البرازيلي. pic.twitter.com/8J2zsAgGlF — حامد القرني (@aburaydd) February 17, 2023