دخل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، في اشتباك مع بعض أفراد الجهاز الفني للهلال السوداني .

والتقطت عدسات المصورين عقب المباراة اتجاه الشناوي لدكة بدلاء الهلال وهو منفعل بشدة، وحاول زملاؤه في الفريق تهدئته وإثناءه عن التمادي في الأمر.

كما دخل الشناوي في مشادة عنيفة مع طبيب الهلال، بعدما طالبه بالإسراع في علاج أحد لاعبي الفريق السوداني الذي سقط مصابا في أرضية الملعب قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

وتطور الأمر لاشتباك بين الثنائي وتدخل لاعبو الفريقين لاحتواء الأزمة وسط عصبية وانفعال الشناوي.

والتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، وفاز الهلال بهدف نظيف.