علق الكاتب ناصر الجديع على الفوضى التي حدثت خلال مباراة النصر والتعاون بعد تسجيل الهدف الثاني للنصر الذي وضعه عبدالله مادو وأثار الجدل.

وقال الجديع في تعليقه على الفيديو الذي يظهر توقف اللعب وانتظار قرار الحكم : ” الضغط على حامل الصافرة .. أسلوب ناجح مع الحكم المحلي .. بشرط أن يتم بمثل هذا التناغم بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والجماهير .. حتى معلق المباراة تحمس وتحول إلى محلل تحكيمي! “.

وأثار قرار حكم مباراة النصر والتعاون، فيصل البلوي، بشأن الهدف الثاني لفريق النصر الكثير من الجدل والانتقادات.

ورأى الكثيرون أن لاعب النصر البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كان في موقف تسلل عند تسجيل الهدف، ومنع الرؤية عن حارس التعاون، البرازيلي مايلسون دوس سانتوس.

واعتبر البعض أن الحكم ارتكب خطأ واضح باحتساب الهدف لصالح النصر، مؤكدين أنه كان ينبغي عليه أن يلغي الهدف.

وكان الحكم قد أوقف اللعب عدة دقائق بانتظار قرار غرفة تقنية الفيديو “VAR”، التي طالبت الحكم بمشاهدة اللعبة؛ ليقرر البلوي في النهاية احتساب الهدف لصالح النصر.