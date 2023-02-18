يستعد نادي الهلال حامل اللقب لمواجهة شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022.

وسبق والتقا الناديات في 10 مباريات سابقة أولها كان في عام 2009، في دور المجموعات، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، فاز خلالها الأزرق بنتيجة 2-1.

وفي العام التالي التقا الفريقان على استاد راشد، حيث كان شباب الأهلي بحاجة لتحقيق الفوز من أجل إبقاء آماله في التأهل عن المجموعة ونجح الهلال في الفوز بنتيجة 2-3.

وفي عام 2014 التقا الفريقان من جديد في دور المجموعات، وكانت المواجهة الأولى ذلك العام ضمن الجولة الأولى، وانتهت بالتعادل 2-2.

وقبل النهائي من نسخة عام 2015، في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض تعادل الفريقان 1-1

وضمن الدور قبل النهائي،تنافسا من أجل التأهل لمواجهة غوانغزهو ايفرغراند الصيني في نهائي نسخة عام 2015، انتهت بفوز شباب الأهلي 3-2.