رأى رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل، أن هناك ازدواجية للغرب بشأن مسألة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال سمو الأمير تركي الفيصل: ” الغرب لا يعامل إسرائيل أو إيران بذات المنهج الذي يطالبوننا نحن أن نتعامل به مع روسيا، فإسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة، وإيران تتدخل في شؤون كل دول المنطقة، ومع ذلك يحاول الغرب عقد اتفاقيات معها”.

وأضاف: ” أستطيع أن أتحدث عن المملكة وأنها صوتت في الأمم المتحدة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، وضد احتلال الأراضي بالقوة من قبل روسيا، إلا أنه يجب تطبيق ذات المنهج في أماكن أخرى مثل فلسطين، حيث أن إسرائيل قوة محتلة لأراضي فلسطينية، إلا أن الغرب لا يعامل إسرائيل كما يريدون مننا أن نعامل روسيا”.

وتابع: “وإيران تقوم بالتدخل في كل دول منطقتنا، إلا أن الغرب في ذات الوقت يحاول عقد اتفاق مع إيران، ولذا فهذه الازدواجية، هي ما تدفع الدول حول العالم إلى التخوف، والتردد في قبول الحجج القادمة من الغرب”.