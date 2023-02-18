أكدت الأخصائية الاجتماعية هند الشريم، أن الصداقة بين الرجل والمرأة لها فوائد عظيمة على الصحة النفسية للطرفين -على حد قولها-.

وقالت الشريم خلال برنامج “ياهلا”: ” المرأة عاطفية وعندما يكون لديها صديق رجل يضيف الجانب العقلاني لتفكيرها في كافة الأمور، وهذا الأمر سيحسن لديها من طريقة تعاملها مع أغلب العروض التي تتلقاها من الجنس الآخر، لأنها ستفهم سلوكيات الرجل، لأن عندها من يوجهها وينصحها، ويدعمها”.

وأَضافت: “في المقابل إذا كان الرجل لديه صديقات نساء سيؤدي ذلك إلى توازن عاطفي لديه، وستتحسن علاقته الزوجية لأنه يمكن أن يفهم كثير من التقلبات، فإذا كان لديه صديقة امرأة ستساعده على فهم هذه الأنماط السلوكية”.