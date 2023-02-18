قال المحلل الرياضي الإماراتي أحمد الحوري، إن نادي الهلال يتكلم عن نفسه، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينه وبين شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا.

وقال الحوري: “الهلال قادم لتوه من المغرب وهو وصيف أندية العالم ومتصدر بجدارة باستحقاق في دور المجموعات وفاز بالنسخة الماضية وهو حامل اللقب”.

وتابع: “الهلال أكثر من مجرد أن يفوز ببطولة قارة أو بطولة محلية، حصل على المركز الثاني أمام ريال مدريد وهو ينقصه 4 لاعبين أساسيين، بالإضافة لمشاركته بمونديال العالم وهو ناقص 5 لاعبين”.

ويستعد نادي الهلال حامل اللقب لمواجهة شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022.