قال المحلل الرياضي الإماراتي أحمد الحوري، إن نادي الهلال يتكلم عن نفسه، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينه وبين شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا.
وقال الحوري: “الهلال قادم لتوه من المغرب وهو وصيف أندية العالم ومتصدر بجدارة باستحقاق في دور المجموعات وفاز بالنسخة الماضية وهو حامل اللقب”.
وتابع: “الهلال أكثر من مجرد أن يفوز ببطولة قارة أو بطولة محلية، حصل على المركز الثاني أمام ريال مدريد وهو ينقصه 4 لاعبين أساسيين، بالإضافة لمشاركته بمونديال العالم وهو ناقص 5 لاعبين”.
ويستعد نادي الهلال حامل اللقب لمواجهة شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2022.
"لن أتكلم عن الهلال لأن الهلال يتكلم عن نفسه"..
أحمد الحوري – محلل رياضي#Asia_Preview
#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/2gB9uUuhyt
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 18, 2023
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