دخل الملياردير البريطاني جيم راتكليف، في المنافسة على ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الذي أعلن في بيان رسمي تقديم عرض للاستحواذ على أسهم النادي.

وأعلنت شركة “إنيوس” للكيماويات المملوكة للملياردير البريطاني، في بيان رسمي لها اليوم السبت، إرسال عرض رسمي إلى مانشستر يونايتد، لشراء النادي والاستحواذ على أسهمه بشكل كامل.

وقالت الشركة في بيانها: “نرى أنفسنا أوصياء على المدى الطويل على مانشستر يونايتد نيابة عن الجماهير والمجتمع المحيط الأوسع، ونملك الطموح وتنافسية عالية”.

وكانت عائلة غليزر الأمريكية، المالكة لمانشستر يونايتد، كشفت في شهر نوفمبر الماضي، أنها تدرس عدة خيارات بشأن النادي، بينها ضخ استثمارات جديدة فيه أو بيعه بعد 17 عاما من شرائه.